Kohalik omaalgatus väärib toetust

Pärnumaa arenduskeskuse MTÜde konsultant Daisi Sprenk märkis, et programmi tingimused on võrreldes eelnevate aastatega muutunud ja kuigi taotlev summa on suurem ning rakendamine lihtsam, võib eeldada taotlusprojektide vahel tihedat konkurentsi, sest maakonnale eraldatud raha pole sellevõrra juurde antud.