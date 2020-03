Verekeskus loodab, et doonorid jätkavad eriolukorra ajal vereloovutust

Koroonaviiruse levimise tõttu on Pärnu haigla veretalituse verevarud rahuldavad ja talitus loodab, et eriolukorra tingimusteski jätkavad terved veredoonorid vereloovutust, sest haiglates on palju patsiente, kes vajavad doonoriverd.

FOTO: Marko Saarm