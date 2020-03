Taastuvenergiafirma kuulab Paikuse tuulepargi suhtes maad

Enefit Greeni juhatuse esimehe Aavo Kärmase sõnutsi on see viimase aasta jooksul kolmas Enefit Greeni tuulepargi arendusprojekti taotlus Eestis. Peale Pärnu linna on esitatud sooviavaldus rajada tuulepark Lääne-Nigula valda Läänemaal ja Saarde valda Pärnumaal. “Kui kas või osa nendest projektidest realiseerub, on tegemist murranguga rohelise energia tootmise suunas Eestis,” ütles Kärmas.