Eesti Juustu Tootmise OÜ juht Toomas Miller sõnas, et toidutootmisele juba kehtivatest rangetest nõuetest on raske midagi rohkem teha. “Inimene on kõige suurem faktor siin ja töötajad käituvad praegu varasemast ettevaatlikumalt,” tõdes ta. Ruume pestakse ja desinfitseeritakse hoolikalt iga päev ja seda on tehtud kogu aeg. Väljastpoolt tulijaid tootmistsehhi ei lubata. “Isegi veterinaarameti kontroll lükati edasi,” märkis Miller.