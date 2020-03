Pärnu ootab maaperedelt eluolu parandamise taotlusi

Linnavalitsuse teatel tähendab see, et need hajaasustusega piirkondades elavad Paikuse, Audru ja Tõstamaa osavalla pered, kes soovivad oma majapidamise joogiveevarustust uuendada, kaevu puhastusseadme paigaldada, kanalisatsioonisüsteemi rajada, aasta läbi toimivat juurdepääsuteed ehitada või autonoomset elektrisüsteemi paigaldada, on endiselt oodatud Pärnu linnavalitsuselt toetust küsima.