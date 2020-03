Pärnu keelab mängu- ja spordiväljakutel käia

Pärnu abilinnapea Varje Tipu sõnutsi on igati mõistetav, et eriolukorra tõttu koolist ja lasteaiast koju jäänud lapsed ja noorukid ja lapsevanemadki soovivad aktiivselt värskes õhus aega veeta. Kuid koroonaviiruse tõkestamiseks tuleb kõigil järgida terviseameti soovitusi: püsida kodus, käia väljas nii vähe kui võimalik ja vältida kokkupuudet ülejäänud inimestega.

„Nakkusrisk püsib eriti kõrge nendes kohtades, kus on inimesi. Viimastel päevadel on näha, et Pärnu populaarsematel mänguväljakutel, spordiplatsidel ja vabaõhujõusaalides käib ilusa ilmaga pidevalt lapsi, tervisesportlasi ja noori. Lapsed kiiguvad ja mängivad, tehakse trenni ja võimeldakse, mis kõik on väga tore, ent ununema kipub ohutunne ja teadmine, et koroonaviirus levib ka õues ja püsib väliatraktsioonide pindadel pikka aega nakatumisvõimelisena,“ märgib Tipp.