Keskmine vanaduspension tõusis pea poolsada eurot

“Alustasime sel aastal pensionide erakorralise tõstmisega, et vähendada vanaduspensionäride vaesusriski ja parandada nende heaolu,” ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. “Pensionide indekseerimise ja erakorralise tõstmisega suureneb keskmine vanaduspension 45 euro võrra.” Ministri sõnutsi on tähtis seegi, et tõus aitab kiirendada pensionide kasvu indekseerimise abil järgmistel aastatelgi.

Eesti riik arvutab pensionid igal kevadel ümber, et hoida pensionid tasakaalus palga- ja hinnatõusuga. Igale inimesele on arvutatud tema tööpanusest sõltuv individuaalne pension.

Samuti arvutatakse ümber töövõimetoetuse päevamäär: 1. aprillist on see puuduva töövõime korral 14,89 eurot ja töövõimetoetus on puuduva töövõime korral 446,7 eurot kuus (2019. aastal 413 eurot) ehk 100 protsenti kehtivast päevamäärast. Osalise töövõimetoetuse suurus on 57 protsenti kehtivast päevamäärast ehk keskmiselt 254,70 eurot kuus (2019. aastal 235,8 eurot).