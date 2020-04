Saarde elanike postkasti jõuab eriolukorra infoleht

Saarde vallavanem, kriisikomisjoni esimees Eiko Tammist ütles, et flaierit levitatakse koostöös postiettevõttega, mis toimetabki infolehe postkastidesse. Siis on elanikel valla kodu­lehe teabe kõrval kohe silme ees vajalikud telefoninumbrid ja täpne kirjeldus, mis eriolu­korras vallas toimub.

Flaierist leiab taas kord meeldetuletuse, et uue koroonaviiruse leviku tõkestamise põhireegel on “Ära mine ise ega kutsu kedagi külla!”. Samas on vallavalitsuse palve ettevõtetele ja eraisikutele anda teada, kui nad on eriolukorras vajadusel valmis tulema vabatahtlikuks abijõuks.