E-raamatukogu on avastanud ligi 300 pärnumaalast

Sel aastal on tehtud ELLU ligi 28 800 laenutust, neist ligi 16 500 laenutust alates 18. märtsist. Laenutuste arv on alates eriolukorrast tõusnud enam kui viis korda, laenajate arv aga koguni 19 korda. Kirjandust saavad lugejad valida praegu 2650 teose hulgast.

Ellust leiab lugeja tänapäevaseid eestikeelseid e-raamatuid nii kodumaiste kui ka välisautorite sulest ja neid on võimalik lugeda nii tavalise arvuti kui ka nutiseadme (tahvelarvuti, nutitelefoni) abil. Ellu on kohandatud vaegnägijatele.

E-raamatukogust RBdigital saab laenata ja lugeda e-ajakirju inglise, vene ja hiina keeles. Valikus on käsitöö- ja kodukujundus-, samuti hobiajakirju. Lugeda saab ajakirju Newsweek, All About History, Backpacker, Health & Fitness, Lonely Planet Traveller. Laste- ja noorteajakirjade valikust leiab e-žurnaalid Minecraft World Magazine, How It Works ja Storytime. Artiklitest saab teha väljatrükke. Korraga laenatud e-ajakirjade arv ja nende kontol hoidmise aeg ei ole piiratud. E-ajakirju saab lugeda nii veebilehitsejas kui seadmesse installitud RBdigitali rakenduses.