Pärnu kriisikomisjon pikendas piiranguid 1. maini

Pärnu linnavalitsuse meedianõunik Teet Roosaar sedastas, et kõik Pärnu linna koolid, huvikoolid ja kultuuriasutused jäävad vähemalt 1. maini suletuks.

“Kriisikomisjon soovitab lapsi lasteaeda mitte viia, kuid lasteaedades on korraldatud laste vastuvõtt neile, kellel pole võimalik last koju jätta,” täpsustas Roosaar.

Kriisikomisjoni varasemate otsuste kohaselt vabastati lasteaia kohatasust vanemad, kelle laps ei viibinud koolieelses lasteasutuses 17.–31. märtsini ja 1.–13. aprillini. Nüüd pikendati kohatasuvabastust neile, kes last lasteaeda ei vii, 30. aprillini. Kui aga vanem otsustab 14.–30. aprillini lapse lasteaeda viia, peab ta poole kuu tasu tasuma.

“Pärnu linnavalitsus ning Paikuse, Audru ja Tõstamaa osavallakeskus on võõrastele suletud. Avaldusi ja muid dokumente saab saata e-posti või tavapostiga,” selgitas meedianõunik ja lisas, et avaldusi on endiselt võimalik jätta linnavalitsuse, osavallakeskuste ja hoolekandekontorite postkastidesse.