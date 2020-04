Tellijale

“Suveni on aega. Ma usun, et olukord riigis liigub paremuse poole ja pikalt kodus püsinud inimesed ei jäta randa tulemata. Kui riigid peaksid oma piire pikemalt kinni hoidma ja lennukid ei lenda, siis kohalik inimene puhkabki rohkem Eestis,” avaldas Jürimäe lootust, et avalikke randu suveks ei suleta.