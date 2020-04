Eesliinitöötajad jagavad lõunat, käivad poes, muretsevad rohtu

Tellijale

“Teeme kõik, et keegi oma elu teistmoodi elama ei peaks,” ütles Tori valla Sindi sotsiaaltöökes­kuse juhataja Renna Järve, kes nagu muude omavalitsuste sama ala ametnikud jagab vajadusel lõunaportsjone termokarpidesse, et abivajajad saaksid need kuumalt kätte.