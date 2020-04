Hüperaktiivse noore ema: Üksildus närib kõige hullemini

Tellijale

See tähendab, et lapsel on raske keskenduda ja reeglitest kinni pidada. Kuigi nüüd on teada, et sellised ülielavad lapsed ei ole sugugi pahad, võivad nemad ja nende vanemad siiski kogeda mõistmatust koolis, tuttavate seas, teinekord suguvõsaski. ­Seda teab hästi Pärnumaal elav Jaana, kelle ATH-diagnoosiga poeg Margus (nimi muudetud, M. K.) on nüüdseks juba täiskasvanu.