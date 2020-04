Uus nakkuskolle Pärnus: Tammiste hooldekodus 20 positiivset, 150 inimesele tehakse laustestimine

Kui Tammiste hooldekodu töötajad ja asukad lootsid eile, et Tieli majja sattunud koroonaviirus pole jõudnud jõuliselt levida, siis täna selgus kurb tõsiasi, et asi on seal päris hull: laustestimine näitas, et hoone 28 elanikust ja töötajast 17 on nakatunud. Eile ja üleeile tuvastatud nakatunute ja 12. aprillil positiivse testitulemuse saanud kliendiga on hooldekodus mõne nädala jooksul ilmnenud 20 nakkusjuhtu.