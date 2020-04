Pildid ⟩ Tammiste hooldekodus algas laustestimine, haigla on valmis abivajajate arvu tõusuks

Tellijale

Eile selgus, et hooldekodu Tieli majja jõudnud viirusega on nakatunud peale kolme varem COVID-19 positiivseks osutunud kliendi veel 13 sama hoone elanikku ja neli töötajat ning terviseamet otsustas seejärel testida ülejäänud kolme maja 119 asukat ja töötajaidki. Seepärast on kohalik haiglagi valmis, et lähiajal kasvab ravivajajate hulk hüppeliselt.