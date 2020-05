Teadmatuse kiuste on malevlased töösuveks valmis

Pärnumaa õpilasmalevlased on riigis valitseva eriolukorra tõttu olnud ootel: kas ja kui töiselt tänavusele suvele vastu saab minna? Käed rüpes aga ei ole istutud. Õpilasmaleva toimkond on mõelnud ja teinud nii palju ette, kui võimalik. Näiteks on töötatud selle nimel, et oleks valmidus korraldada digimalevat.