Keskkonnakäpad on Kilingi-Nõmme geograafiaõpetaja ja Pernova hariduskeskus

Aastatega on Altini juhendamisel programmi andmebaasi kogunenud arvestatav hulk õpilaste ilmavaatluste andmeid, mida eri riikide õppurid on kasutanud uurimistööde koostamisel ja teadlased kliimamuutuste uurimisel. Eelmisel kevadel käisid Altini õpilased Tšehhis rahvusvahelistel Globe’i mängudel ettekandega “Weather impact on the air quality”. Tema juhendatavad on saavutanud edu metsaviktoriinidel ja olümpiaadidel.