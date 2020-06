Kauni kodu konkurss ootab osalejaid

Võistlusel tunnustatakse Eesti kauneid ja nutikaid kodu- ja aiakujundusi. Osalema on oodatud kõik huvilised. Esile tuuakse silmapaistvad ideed ja erilised lahendused oma kodu või aia mõnusaks muutmisel.

Kandidaatide hulgast valitakse fotode põhjal välja finalistid, keda külastab žürii. Visiidi ja profifotode põhjal selguvad sügiseks need, kes pälvivad tänavu Eesti aasta kodu ja aia preemia. Peale selle antakse välja arvukalt eriauhindu.

Mullu pärjati konkursil aasta aia tiitliga Birgit Suitsu aed Pärnumaal Merekülas. See võlus hindajaid uhkete vaadete ja hästi komponeeritud taimekooslustega. Pärnumaalane on poolehektarise avara krundi võimalusi julgelt ära kasutanud ja rajanud suuri mõjusaid istutusalasid. Eriti kaunis ja põnev on aia keskel “voolav” kivide, kõrreliste ja okaspuudega kruusaaed.