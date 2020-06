Lugeja küsib: Miks värskelt niidetud kraaviperved nii kohutavad välja näevad?

“Olen elanud Paikuse Linnuriigis 13 aastat, muru on alati niidetud, puude ümber ja kraavid on ka alati väga korralikult niidetud, silm on lausa puhanud,” kirjutas kohalik elanik. “Aga see aasta on rohi kõrge, niidetud on vaid kaks korda ja tulemus kohutav!” jätkas kohalik ja imestas, miks Pärnu linna ühes osas on selline haljastus.