Tõstamaal tekkis eramu katusele salapärane triip

​“Neljapäeval kell pool neli istusin aias varju all ja vaatasin, et mis jama, valge jutt jookseb diagonaalis üle katuse, läksin vaatama,” meenutas maja omanik Enno Kase. “Laupäeva õhtul tuli poiss autoga koju, vaatasime, et tuppa ei tule, vaid jalutab ümber maja. Ütles, et siia on uus larakas pandud.”