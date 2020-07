Pärnu tootmisettevõttes tuvastati ebaseaduslikult töötanud välismaalased

Lääne prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalvetalituse juht Margo Peters rääkis, et politseinikud kontrollisid ettevõttes töötavaid välismaalasi, keda oli üle 30. Praeguseks on tuvastatud, et viis neist töötasid Eestis seadusliku aluseta.

Petersi sõnul võib vastavalt välismaalaste seadusele Eestis lühiajaliselt töötada välismaalane, kellel on seaduslik alus Eestis viibimiseks ning kelle töötamine on enne tööleasumist registreeritud Politsei- ja Piirivalveametis.

Lisaks nõuetekohasele registreerimisele on tööandjal kohustus tasuda töötajale vähemalt Eesti keskmist palka ja sellega kaasnevad maksud. “Välismaalasest töötajale annab see suurema kindluse, et tema tööandja on usaldusväärne ning tööandjale kindluse, et tal ei teki probleeme seoses töötajatega ja ta suudab oma tellimusi täita õigeaegselt,” ütles Peters.