Sunseti klubil on ­seniste piirangute ajal lubanud pisut vabamalt tegutseda terrass ja võimalus suunata publikut vabasse ­õhku. Pildil mõne aasta tagune rannakontsert. FOTO: Gertrud Alatare

Üksteist ööklubi esitasid valitsusele ühispöördumise, kus juhivad tähelepanu sellele, et ööklubid on ühed viimastest asutustest, mida eriolukorra järel hoitakse regulatsioonidega kunstlikult kinni. Pöördumisele on alla kirjutanud ka klubi Sunset.