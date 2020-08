Sadama tänava ots jääb suletuks ka homseks

Pärnu linnas Sadama tänaval Viikingi spaa juures on osaühing Allik-Trans kaevanud Fortumi soojatorustiku paigaldamiseks kraavi üle tee ja seetõttu Ringi tänavalt Sadama tänavale keerata ei saa. Jalakäijatele on kaevetööde ajal läbipääs tagatud, Viikingi juurde ja jahtklubisse on võimalik aga sõita Lootsi põigu kaudu, mis on muudetud kahesuunaliseks.