Naisteranna parklas avatakse koroonaviiruse mobiilne testimispunkt

Terviseamet märkis pressiteates, et uus asukoht lubab privaatsemalt rohkematel inimestel ninaneeluproove anda.

Terviseameti teatel on järgmised kaks nädalat Eestis see kriitiline aeg, mille jooksul on võimalik uued viiruspuhangud kontrolli alla saada, juhul kui inimesed käituvad vastutustundlikult.