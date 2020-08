Ettepanek on kõigepealt aru saada, mis toimub, ja lähtuvalt sellest tegutseda. Juba sellest nädalast oleme käivitanud seireuuringu ja ma tahaksin väga inimes­tele öelda, et kui te satute sinna valimisse – see on juhuvalim ja me ei tea keegi, kes sinna valimisse ­satub –, olge nii kenad ja minge seda testi tegema ja täitke see ­küsimustik ära.