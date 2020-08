Mobiilsel testimispunktil jätkub tööd mõneks tunniks päevas

Qvalitase arstikeskuse teenindusjuhi Anneli Mäeotsa sõnutsi on töö Pärnu taasavatud, aga uues kohas paikneva koroonaviiruse testimise paigas käivitunud plaanipäraselt.

“Testimise kõnekeskuse Synlabi ja Medicumi inimesed broneerivad praegu Pärnusse igale kümnele minutile viis aega, seega ongi oodata iga kümne minuti tagant viit analüüsiandjat,” seletas ta.

Telki saabunutel kontrollitakse isikut tõendava dokumendi alusel testimise aja olemasolu. Seejärel annavad inimesed meedikule ninaneelu proovi ja kogu protsess võtab keskmiselt paar-kolm minutit.

“Meie pooleaastane praktika on seni näidanud, et saame võimaldada kümne minuti jooksul kuni viiele inimesele proovi andmise,” kinnitas Mäeots.

Mäeotsa sõnade järgi sujusid esimesed päevad tõrgeteta, analüüsiandjad olid rahulikud ja mõistvad ning dokumendid olid kõigil kaasas.

Järgmistel tööpäevadel on testimispunkt Pärnus avatud kaks kuni neli tundi päevas.

“Kohe, kui saame kõnekeskusest infot, et saatekirju on laekunud rohkem, saame vastuvõtuaega pikendada. Praegu suudab labor testida nii palju, kui saatekirju laekub,” seletas arstikeskuse teenindusjuht. “Meie eesmärk on jätkata testimise osutamiselt selliselt, et inimesed pääsevad testimisele samal või järgmisel päeval. Praegu on homseks mõni aeg.”

Terviseameti andmete kohaselt on viimastel päevadel käinud koroonaviiruse proovi andmas sadakond pärnumaalast. Ühelgi neist pole nakatumist tuvastatud.

Ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 1493 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi, millest üheksa tulemus osutus positiivseks.

Rahvastikuregistri andmete järgi laekus kuus positiivset testitulemust Tartumaale, kaks Harju- ja üks Valgamaale. Mõlemad Harjumaa juhtumid on seotud Tartuga: ühel juhul on nakatunu varasem lähikontaktne ja teine nakatunu käis Tartus 31. juulil peol ööklubis Maasikas. Kaks ööpäeva jooksul tuvastatud Tartu juhtumit on seotud varasemate nakatunutega, ühel juhul on tegemist kordustestiga ning ülejäänud juhtudel nakatumise allikat veel selgitatakse.

Epidemioloogiliste uuringute käigus on terviseamet tuvastanud, et Tartu ööklubi Vabank koldega on praegu seotud 37, ööklubi Naiiviga 19 ja ööklubi Shootersiga 18 nakkusjuhtu.

Eestis vajab koroonaviiruse tõttu praegu haiglaravi üheksa inimest, juhitaval hingamisel on üks patsient.