Pärnu rannaliival võttis koha sisse hiiglaslik prügikala

„Prügikala-idee on meil loodusmajas juba mitu aastat idanenud, kuna keskkonnahoid on meile väga oluline ja oma „Hoia merd!“ kampaaniaga oleme näinud, et see teema ei jäta ükskõikseks teisigi,” ütleb Pernova loodusmaja turundus- ja müügijuht Karin Puu.