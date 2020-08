Aasta esimese seitsme kuuga sündis 7777 last

Juuli on selle aasta kõige lasterohkem kuu, mil sündis 76 beebit rohkem kui juunis ja lausa 332 enam kui veebruaris.

Siseministeeriumi rahvastikutoimingute osakonna andmetel sündis Eestis juulis 1287 last, kellest 622 olid tüdrukud ja 665 poisid, kokku on tänavu seitsme kuuga sündinud 7777 last.