Üks tingimustest oli Pärnu linnavalitsuse ja kultuuriministeeriumi kinnitus, et nad on nõus tasuma lisaomafinantseeringu, sest hanke tulemusel läks projekt oodatust kallimaks. “Nüüd on see mure lahenduse saanud,” kinnitas Alver. “Nii linn kui kultuuriministeerium on valmis projekti toetama 535 000 euroga.”