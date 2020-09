Sügisesteks tagasilöökideks valmistudes plaanib linnavalitsus suurendada reservfondi

Tulusid arvestades on lähtutud esimese poolaasta laekumistest ja prognoositud selle põhjal aasta teist poolt. Linnavalitsus tõdes, et ennustusse tuleb suhtuda ettevaatlikult, sest üksikisiku tulumaksu langust aitas leevendada töötukassa töötasu hüvitamise meede ja majanduskeskkond on endiselt ebakindel. Et olukorrale kiiresti reageerida, kavatseb linn suurendada reservfondi.