Räimeretk andis põhjust head-paremat mekkides Kihnule tiir peale teha

Muidu kevadise räimepüügi aja ettevõtmine lükkus tänavu sügisesse eriolukorra tõttu, mis põhjustas kõikide ürituste ära jäämise. Et räimeretke korraldajate soov on teemapäevaga pikendada Kihnu turismihooaega, ei tehtud seda esimesel võimalusel. Põhjust retk septembris ette võtta oli veel: sügisene Läänemere heeringapüügiaeg algas mõni nädal tagasi ja sügisene kala on suurem kui kevadine, nii said kihnlased räimeroogi valmistada värskest toorainest.