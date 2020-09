Munamäe rulapark on taas avatud

Et oktoobrini on veel mõni nädal ja parandamata jäänud ramp kujutab endast kasutajatele ohtu, lubas kaugküttetorustikku ehitav osaühing Allik-Trans katkise atraktsiooni lähiajal lahti võtta või aiaga piirata. Linnaametnik pani rulapargi kasutajatele südamele, et sellele rambile ei tikutaks sõitma.

“Kui torustikuehitus on piirkonnas lõppenud, tuuakse ramp oma kohale tagasi – mõistagi parandatuna,” täpsustas Villmann ja lisas, et uueks hooajaks ehk kevadeks on see tagasi.