Linna ja osavalla teede parandamisele kulub miljon eurot

Linnavalitsus korraldas teekatete ehitus- ja pindamistöödeks riigihanke, mille keskuslinnas võitis AS TREF Nord ning Audru, Paikuse ja Tõstamaa osavallas AS Eesti Teed. Teetööd algavalt eeldatavasti selle aasta oktoobris, riigihanke tingimuste kohaselt peavad need Pärnus lõppema novembri keskel. Sama tähtaeg on osavaldade teekatete aluste ehitamisel, pindamise võib lõpetada 1. juuniks.