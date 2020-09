Alleepuud sattusid linna vastutusalast eramaale

Toimetusele kirjutas eakas pärnu­lane Lilian Tomberg, kes valutab südant pargipuude pärast. Eriti aga häirivad vanaprouat Seedri tänava alleel paljud kuivanud puud ja sealsete erakinnistute piirid, mis kummastaval moel on seatud nii, et vana allee on pikal tänavalõigul poolik: üks rida puid tänaval, teine eramute aedades või erakinnistute haljas­alal. Selle kohaselt on ehitatud eramute piirdeaiadki, nii et kõnniteed palistavast alleest sõiduteepoolne asub tänaval, mere­poolne kellegi õuealal. Avalikust ruumist on kaduma läinud umbes pool Seedri tänava alleest, sest üksik puurida ei ole allee.