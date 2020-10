Ebaeetiline trikitamine või võimalus ellu jääda? Peod jätkuvad alkoholimüügi piirangu kiuste

Hiljaaegu hakkas Eestis kehtima üleriigiline öise alkoholimüügi keeld, et piirata COVID-19 levikut. Ent taas on lõbustusasutused leidnud mooduse sellest mööda vaadata, näiteks siinsamas Pärnuski võib oma alkoholiga peole minna. Pealegi kostab arvamusi, et piirangust ei tõuseks kasu isegi siis, kui baarid-klubid keskööl tõesti kinni pandaks.