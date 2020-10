Linnapea: Pärnut ei tohi kunstisadama projektiga üksi jätta

Pärnu linnapea Romek Kosenkranius avaldas lootust, et järgnevate nädalate jooksul tuleb selgus ja siis saavad asjaosalised otsuse vastu võtta. FOTO: Mailiis Ollino

Eilsel Pärnu linnavolikogu istungil andis linnapea Romek Kosenkranius volinikele ülevaate Läänemere kunstisadama sihtasustuse loomise seisust, nentides, et linn ei saa kogu vastutust selle projekti eest enda kanda võtta ja ainuke võimalus on see valmis ehitada koos riigiga.