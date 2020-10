Endla teater kutsub külastajaid maski kandma

Pärnu Endla teatri direktor Roland Leesment möönis, et neil on kasutusel kõik turvameetmed koroonaviiruse leviku takistamiseks, näiteks on teatris olemas desovahendid ja inimeste kehatemperatuuri kontrollitakse kontaktivabalt.

“Pärnus on nakatunuid vähe ja ilmselt seetõttu kannabki maski vaid mõni,” möönis direktor, kes teises linnas teatris käies on näokattega külastajaid tunduvalt rohkem kohanud.

Ent direktor on märganud, et paljud kannavad maski etenduse ajal, aga võtavad selle vaheajaks eest. Tegelikkuses peaks käituma vastupidi. “Risk on suurem pigem tualeti-, garderoobi- või kohvikujärjekorras kui ühe koha peal istudes etendust nautides,” tõdes ta. Lisades, et kõige õigem oleks ilmselt ikkagi see, kui maski kantaks kogu teatris veedetud aja vältel.