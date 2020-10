Ago Kalmer astus Isamaa erakonnast välja

“Kui suve algul esitasin Pärnu linna valimiskomisjonile avalduse, millega palusin volikogu liikme volitused peatada, siis võtsin sellega endale aega, et otsustada enda jätkamine volikogus ja erakonnas Isamaa. Pärast pikalt kaalumist olen tänaseks jõudnud veendumusele, et ma ei saa kuuluda erakonda, mis on minetanud väärtused, põhimõtted ja ideaalid,” teatas Kalmer oma sotsiaalmeedia lehel.