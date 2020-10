Koroonaviirus annab menukale hoidisemessile uue mõõtme

Messi üks organiseerijaid Kaire Parts rääkis, et kuna ürituse korraldajad ei suuda tagada, et messikülalised ei nakatuks, otsustati tavapäraselt oktoobri viimasel nädalavahetusel toimuv üritus teha sel aastal kontaktivabana.

“Retseptis ei pea kõike grammi pealt kirja panema. Piisab, kui märgitakse ära koostisosad ja lisatakse lühike valmistusviisi kirjeldus,” seletas Parts, kelle jutu järgi võib konkursile esitada purki pandud hoidisegi. “Sel juhul tuleb meili teel või telefonitsi kokku leppida, kuidas see meie kätte jõuab.”

Partsi sõnade järgi saab tänavusel koroonaviiruse leviku aastal messil kaasa lüüa tiimiga. “Paljud eakamad inimesed ei kasuta arvutit, aga laste või lastelaste abiga on hea võimalus tiimitööd teha ja oma hoidised messile saata,” soovitas ta. “Meie messi põhieesmärk ongi see, et hoidiste valmistamise traditsiooni põlvkonniti edasi kanda.”