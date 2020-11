Reede õhtul Endla teatris avatud Eesti lasterikaste perede liidu näituse keskmes on lasterikka pere ema kui naine, et peegeldada naise olemust ja naiselikkust, tuues esile tema karakter ja sisemine vägi.​

Näitus “Naise elu lõuend” koosneb 13 inspireeriva naise fotost. Peategelastena figureerivad Eesti naised, kes on vähemalt nelja lapse ema ning kes on silma paistnud aktiivse ja pikaaegse kogukonnatööga. Projektis osalenud emadel on ühtekokku 58 last.