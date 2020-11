Pea iga kümnes tööealine on töötuna arvel

Peaaegu iga kümnes 16aastane kuni pensioniealine tööjõus inimene maakonnas on töötuna kirjas: töötus on tõusnud 9,1 protsendini ehk registreeritud on 3460 töötut. Seda on sadakonna inimese jagu rohkem kui kuu aega tagasi. Mullu sama perioodiga võrreldes on number aga üle poole suurem.