Kas volikogu lõi Läänemere kunstisadamale hingekella?

Volikogu opositsioonipoliitkud avaldasid selle otsuse vastu häälekalt meelt, leides, et seejärel võib kunstisadama projekt üldse otsa leida. “Selle otsusega lüüakse Läänemere kunstisadamale hingekella,” ütles reformierakondlane Toomas Kivimägi. Opositsioonipoliitiku meelest on tegemist geniaalse ideega, mida Mark Soosaar ei saa üksi ellu viia. “Olen korduvalt öelnud, et kui linn appi ei lähe, siis seda projekti ei sünni,” sõnas Kivimägi.