Sindi vanim maja ärkab uuele elule

Pärnu mnt 51 pärineb Sindi vabrikuhoonestuse vanimast kihistusest. Tegemist on klassitsistlikus võtmes ehitatud kahekorruselise majaga, mille ehitusaeg jääb ilmselt 1830.-1860. aastatesse. Seega on see suure tõenäosusega vanim Sindis säilinud hoone.