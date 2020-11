Benu apteegi proviisor Virge Sokk rääkis, et aegunud rohud võib tuua apteeki, sest apteekidel lasub kohustus need vastu võtta. “Apteekidel ei ole kohustust võtta vastu teisi jäätmeid, mis esmapilgul võivad olla ravimitest eristamatud – toidulisandeid, vitamiine, loodustooteid,” selgitas ta ja lisas, et neid võib koguda koos teiste koduste olmejäätmetega või kui need sisaldavad ohtlikke komponente, koguda eraldi ja viia ohtlike jäätmete vastuvõtupunkti.