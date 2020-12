Küülikukaka koguja ja anduriga sokk lõid noorte leiutajate võistlusel laineid

„See on imevahva, et lapsed on nii terased ümbritseva suhtes ja nii leidlikud muredele lahendusi pakkuma,” ütles Eesti teadusagentuuri tegevjuht Karin Jaanson. „Selle aasta leiutiste seas on palju koroonaviirusega seotuid: desifintseerimisviise, maske, kindaid ja vahemaa hoidmise vahendeid. Kuid tähelepanu all on ka keskkonnaprobleemide, liiklusohtlike olukordade ja kooli ja õppimisega seotud teemad. Tänavuste tööde puhul saame küll öelda, et saavutatud on konkursi laiem eesmärk – arendada noorte oskust märgata probleeme enda ümber ja neile lahendusi otsida.”