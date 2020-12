POLi juhil ja Tori vallavanemal Lauri Luuril on kahju, et Pärnumaa suurim omavalitsus niisuguse sammu astus. Luuri sõnul on POL koostööorganisatsioon, mis rajaneb liikmete heal tahtel, üksteisega arvestamisel, ühisel kasul ja peab silmas, et kõik partnerid on võrdsed.