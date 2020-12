Algava aasta lind kuulutab meile kevadet

Rahvasuu on andnud kuldnokale palju nimesid, nagu näiteks rästas, Türgi varblane, nõgikikas, teomees, kullalind. EOÜ valikut on mõjutanud teadmine, et peamiselt Hollandis ja Belgias talvituvate kuldnokkade arvukus on viimase paarikümne aastaga tugevalt vähenenud. Osa linde hukkub rändel halbades ilmastikuoludes, osa aga vastu kõrgepingeliine lennates.