Vanalinna kooli õpetaja pälvib riikliku haridusstipendiumi

Prii saab 8727 eurot, et luua põhikooliõpilase iseseisvat matemaatikaõpet toetav digiõppevara.

“On suurepärane, et saame seekord välja anda kõik viis stipendiumi. See annab tunnistust Eesti õpetajate ja tugispetsialistide pühendumusest ning hästi läbimõeldud plaanidest valdkonna arendamisel,” märkis haridus- ja teadusminister Jaak Aab. “Stipendium on samal ajal tunnustus sisuka töö eest ja tänuväärne võimalus keskenduda kuni pool aastat oma arendusteemale.”