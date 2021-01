Läänemere kunstisadama plaani võib oodata kalevi alla panemine

Natuke pärast keskpäeva on töönädala viimasel päeval kogunenud jõe äärde omajagu inimesi, kuna sel ilusal talvepäeval asetatakse ühtlasi pidulikult nurgakivi suvepealinna paljude aastate ühele ambitsioonikamale rajatisele, Läänemere kunstisadamale.

“Tahan uskuda, et meie kodulinna praegused juhid pole lapsed, kellele meeldib ühe sõrme­nipsuga kaardimajakesi kokku kukutada,” on Soosaar vaid päev varem Pärnu Postimehe arvamusküljel kirjutanud. Väljendades oma pahameelt selle üle, et linna­võim ei toeta kunstisadama ametlikku vedurit ehk UKMi küllaldaselt.