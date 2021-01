Politsei hoiatab keeruliste teeolude eest

Prognoosi kohaselt on täna pilves ilm ja lumesadu on oodata terve päeva vältel, Lääne-Eestis tuiskab. Õhu- ja teetemperatuur püsib miinuspoolel. “Teedel on suur libedusoht ja liiklemiseks peaks varuma tavalisest rohkem aega,” andis politsei sotsiaalmeedia vahendusel teada.